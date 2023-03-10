Деморалізовані та майже мертві: у Бахмуті ЗСУ знищила більшість ПВК Вагнера

Березень, 10 в 14:58

У Бахмуті ЗСУ знищили більшість ПВК Вагнера. Моральний і психологічний стан російських військових дуже низький.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий.

Судячи з перехоплень і звернень керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, у нього є конфлікти з командуванням операцією, а його найманці ображають військове керівництво Росії.

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– Воно (угрупування Вагнера) зазнало суттєвих втрат і, можна сказати, більша його частина полягла на Бахмутських полях, – сказав речник.

Череватий зауважив, що безславна історія приватної військової компанії Вагнера скоро може закінчитися.

Він додав, що втримання Бахмута важливе, адже тут знекровлюється противник і вибиваються його кращі підрозділи. Зазначивши, що так звана друга армія світу не може взяти районний центр – це дуже потужний інформаційно-психологічний фактор впливу на командирів і військових РФ.

Раніше ми розповідали, що РФ застосовує зняту з озброєння техніку та підсилює свої війська в районі Бахмута Донецької області.