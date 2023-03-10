Масований удар РФ та бої за Бахмут: що відбувається на 380-й день війни (онлайн)
Президент Володимир Зеленський призначив Олега Сахона заступником командувача Нацгвардії.
Генерал Олександр Сирський розповів про оборону Бахмута. Каже, ситуація складна, але ЗСУ стримують ворога.
У Словенії відхилили пропозицію оголосити Росію спонсором тероризму.
РФ атакувала Україну 81 ракетою різного базування та вісьмома Shahed, повідомив головком ЗСУ Валерій Залужний.
Енергоживлення Запорізької АЕС відновили, повідомили в Укренерго.
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