Внаслідок масованого ракетного удару РФ на Львівщині ракета впала у житловій зоні, загинуло 5 осіб, повідомили в ОВА.

Крім того, окупанти обстріляли житлові будинки та зупинку у Херсоні, загинуло 3 людини.

Своєю чергою, на Дніпропетровщині через атаку РФ безпілотниками та ракетами загинула одна людина.