Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Масований удар РФ та бої за Бахмут: що відбувається на 380-й день війни (онлайн)

Масований удар РФ та бої за Бахмут: що відбувається на 380-й день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Сахона заступником командувача Нацгвардії.

Генерал Олександр Сирський розповів про оборону Бахмута. Каже, ситуація складна, але ЗСУ стримують ворога.

У Словенії відхилили пропозицію оголосити Росію спонсором тероризму.

РФ атакувала Україну 81 ракетою різного базування та вісьмома Shahed, повідомив головком ЗСУ Валерій Залужний.

Енергоживлення Запорізької АЕС відновили, повідомили в Укренерго.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:44 - 10 березня

У Білому домі масовану ракетну атаку РФ по Україні 9 березня назвали “жорстокою і невиправданою”,

Про це заявила заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон.

– Жахливо важко дивитися на жорстокі й невиправдані атаки на цивільну інфраструктуру по всій Україні, – сказала вона, повідомляє AFP.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка