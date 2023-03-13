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Факти / Світ / Росія

Пригожин втратив доступ до вербування в’язнів і переключився на цивільних росіян – британська розвідка

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Пригожин
Фото: Getty Images

В останні тижні власник ПВК Вагнера Євген Пригожин, ймовірно, втратив доступ до вербування в російських в’язницях через суперечки з керівництвом Міноборони РФ. Швидше за все Пригожин тепер спрямовує зусилля з вербування на вільних російських громадян.

Про це пише Міноборони Великої Британії.

– З початку березня 2023 року ПВК Вагнера створила виїзні групи у спортивних центрах не менш як у 40 населених пунктах по всій Росії. Останніми днями вагнерівські вербувальники в масках також проводили бесіди про кар’єру в московських вишах, роздаючи так звані анкети молодого бійця для збирання контактних даних зацікавлених, – йдеться в повідомленні.

Як вказують у британській розвідці, близько половини ув’язнених, яких ПВК вже направила до України, швидше за все, стали жертвами, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату каналу вербування засуджених.

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– Якщо заборона залишиться в силі, Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаб або інтенсивність операцій Вагнера в Україні, – підсумовують британці.

Раніше видання The Moscow Times повідомило, що до російської приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина почали набирати пацієнтів психоневрологічних диспансерів.

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Джерело: Міноборони Великої Британії

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