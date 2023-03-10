Пакуйте валізи, окопи не допоможуть: експерт розповів про сценарій звільнення Криму

Березень, 10 в 14:08

Тимчасово окупований Росією Крим може бути звільнений за сценарієм острова Зміїний, який адаптують для дещо більшої території.

Про це у своєму Telegram розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

– Сценарій повної ізоляції півострова Крим від зовнішнього світу і методичної, планомірної анігіляції окупантів, – написав він.

Основним завданням ЗСУ для старту активної фази цього сценарію – це вихід до адміністративного кордону півострова, після чого почнеться формування ударно-вогневого потенціалу для виконання завдань зі знищення всіх військових об’єктів та військової інфраструктури на півострові.

Зараз дивляться

– Важливим моментом буде відновлення повного контролю над Азовським морем і нанесення непорівнянних з функціонуванням пошкоджень єдиної логістичної артерії, що з’єднує материкову Росію та півострів з Кримським мостом, – зазначив Коваленко.

Експерт зауважив, що контингент російських військ на півострові опиниться в ізоляції та щодня зазнаватиме втрат, відновлення яких не буде можливим.

Зведення ліній оборони, риття окопів і встановлення фортифікаційних споруд, чим зараз активно займаються росіяни в Криму, їм не допоможуть.

– Росіяни прямо зараз готуються в окупованому Криму до сценарію, який не буде реалізований ні за яких обставин. У цілому, той фетиш, який російська пропаганда влаштувала навколо Криму, виглядає вельми убого, з урахуванням того, як в реальності бачиться звільнення півострова. Пакуйте валізи, окопи не допоможуть. Навпаки, в них же вас і зариють,– резюмував Коваленко.

Як ми розповідали раніше, у Криму окупаційні адміністрації почали формувати плани евакуації для своїх співробітників.