Березень, 10 в 14:47

Країна-агресор РФ протягом місяця збирала запас ракет, які використала під час чергового удару по території України 9 березня.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що в РФ спостерігається дефіцит ракетного високоточного озброєння. Тому 9 березня агресор використав ракети, які міг виробити за місяць.

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– Були й більш масовані ракетні удари, й інтервали між ними були значно меншими… Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, було витрачено на українські трансформатори, – наголосив Юсов.

Представник ГУР уточнив, що запаси багатьох видів російських ракет перебувають на “критично низькому” рівні. Наприклад, у РФ залишилося лише близько 7% крилатих ракет Калібр.

Саме з цим пов’язано збільшення інтервалів між ударами по Україні. Окупанти намагаються поповнити запаси через виробництво, проте виготовити ракети в достатній кількості вони не можуть.

– Калібрів у них залишилося 7% від кількості, яка була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати, – пояснив Юсов.

За словами представника ГУР, Росія намагається обійти західні санкції, які обмежують її здатність виробляти озброєння. Агресор вдається до контрабанди та “сірих” схем постачання деталей.

Як відомо, 9 березня РФ під час чергової атаки випустила по Україні 81 ракету різного базування та вісім ударних безпілотників Shahed-136/131. Українським військовим вдалося знищити 34 крилаті ракети та чотири іранських дрони. Вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей завдяки діям ЗСУ.

Як зазначили в британській розвідці, масований обстріл України 9 березня після тритижневої перерви свідчить про те, що РФ потрібно накопичувати ракети.

За даними Сил оборони півдня України, агресор у відчаї змінює тактику атак, намагається застосовувати розвідувальні дрони та різні типи ракет.

Джерело: ГУР Міноборони України