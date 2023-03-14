ЗСУ за добу відбили понад 100 атак та знищили три ворожі склади – Генштаб

Березень, 14 в 7:02

Сили оборони напередодні відбили понад 100 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу уразили:

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п’ять районів зосередження особового складу та військової техніки ворога,

три склади боєприпасів,

чотири засоби радіоелектронної боротьби загарбників.

Ситуація на фронті 14 березня 2023

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

У прикордонних районах Бєлгородької області РФ росіяни займаються інженерним обладнанням позицій.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається прорвати оборону українських військ.

Не увінчався в окупантів успіхом наступ у районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка, Берестове.

На Бахмутському напрямку росіяни не полишають спроб захопити Бахмут.

Українські військові відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Григорівка та Іванівське.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках у росіян провалився наступ у районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Першотравневе, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники вдаються до оборонних дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 384-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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