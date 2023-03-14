Бої у Бахмуті та обстріли Запорізької області: що відбувається на 384-ту добу війни (онлайн)
Китайський лідер Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після того, як зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.
У Верховній Раді пропонують визначити політичний режим РФ як рашизм.
Тривають бої у Бахмуті, ЗСУ відбили атаки РФ на декількох напрямках – Генштаб.
РФ заявляє про продовження зернової угоди, та лише на 60 днів.
Кабінет міністрів схвалив зростання військових видатків на більш ніж 500 млрд грн у 2023 році.
Падіння ВВП України на кінець 2022 року перевищило 31% – Держстат.
Європейський Союз продовжив персональні санкції проти Російської Федерації ще на пів року.
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