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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Бої у Бахмуті та обстріли Запорізької області: що відбувається на 384-ту добу війни (онлайн)

Бої у Бахмуті та обстріли Запорізької області: що відбувається на 384-ту добу війни (онлайн)

Китайський лідер Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після того, як зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

У Верховній Раді пропонують визначити політичний режим РФ як рашизм.

Тривають бої у Бахмуті, ЗСУ відбили атаки РФ на декількох напрямках – Генштаб.

РФ заявляє про продовження зернової угоди, та лише на 60 днів.

Кабінет міністрів схвалив зростання військових видатків на більш ніж 500 млрд грн у 2023 році.

Падіння ВВП України на кінець 2022 року перевищило 31% – Держстат.

Європейський Союз продовжив персональні санкції проти Російської Федерації ще на пів року.

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00:17 - 14 березня

Україна має озвучувати плани ЗСУ щодо подальшого контрнаступу, проте без інформації про те, на яких напрямках він може відбутися найближчим часом, оскільки це дуже лякає російських окупантів.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи майбутній наступ воїнів ЗСУ на Херсонському, Запорізькому, Донецькому та інших напрямках.

– Ніхто, крім Генштабу, не знає, де ЗСУ почнуть контрнаступ. Росіяни про це точно не знають. Якби вони про це знали, то ми б уже бачили реакцію: вони зводили б оборонні споруди. Але говорити про наступ потрібно, щоб вороги дратувалися і боялися. Не факт, що ми підемо у наступ на Запорізькому напрямку, де росіяни уже копають оборонні споруди. А може ми підемо на іншій ділянці фронту, – наголосив аналітик.

Фото: Генштаб ЗСУ

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00:06 - 14 березня

Закордонні паспорти громадян України не анульовуватимуть через зміну правил транслітерації. Процес анулювання документів для виїзду за кордон призупинено, а дію інших вже відновлено.

– Анулювання закордонних паспортів у зв’язку зі зміною правил транслітерації не буде. Процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які вже було анульовано у зв’язку з цим, відновлено (або найближчим часом буде відновлено), – зазначив член парламентського комітету з питань правової політики, народний депутат України Роман Бабій.

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