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Україна має озвучувати плани ЗСУ щодо подальшого контрнаступу, проте без інформації про те, на яких напрямках він може відбутися найближчим часом, оскільки це дуже лякає російських окупантів.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи майбутній наступ воїнів ЗСУ на Херсонському, Запорізькому, Донецькому та інших напрямках.