Данія створить фонд допомоги Україні на $1 млрд: на що підуть кошти

Березень, 15 в 13:28

Данія у 2023 році створить фонд у розмірі 7 млрд данських крон ($1,01 млрд) для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів Данії.

– Ситуація в Україні надзвичайно серйозна, і є гостра потреба в значній підтримці. Боротьба України за свободу – це боротьба за демократичні цінності та суспільство. Тому уряд об’єднав зусилля з переважною більшістю в данському парламенті, щоб створити фонд у розмірі близько 7 млрд DKK у 2023 році, – йдеться у повідомленні.

Фонд складатиметься з трьох частин. Близько 5,4 млрд данських крон спрямують на військову підтримку у вигляді зброї, техніки та навчання персоналу.

Зараз дивляться

Ще 1,2 млрд підуть на цивільну допомогу, вирішення гострих гуманітарних проблем. А на зусилля данських компаній щодо відновлення України буде виділено 0,4 млрд данських крон.

Коментуючи подію, міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що “українці борються не тільки за власну свободу, а й за безпеку всієї Європи”.

Президент Володимир Зеленський вже подякував Данії за створення Фонду підтримки України, зазначивши, що така допомога є запорукою спільної перемоги.

– Щиро вдячний парламенту й уряду Данії за створення Фонду підтримки. Понад $1 млрд військової, гуманітарної та економічної допомоги Україні є запорукою наближення нашої спільної перемоги над агресором та повернення миру в Європу, – написав він у Twitter.