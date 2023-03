Данія створить фонд допомоги Україні на $1 млрд: на що підуть кошти

Данія у 2023 році створить фонд у розмірі 7 млрд данських крон ($1,01 млрд) для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів Данії.

Фонд складатиметься з трьох частин. Близько 5,4 млрд данських крон спрямують на військову підтримку у вигляді зброї, техніки та навчання персоналу.

Ще 1,2 млрд підуть на цивільну допомогу, вирішення гострих гуманітарних проблем. А на зусилля данських компаній щодо відновлення України буде виділено 0,4 млрд данських крон.

Коментуючи подію, міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що “українці борються не тільки за власну свободу, а й за безпеку всієї Європи”.

Президент Володимир Зеленський вже подякував Данії за створення Фонду підтримки України, зазначивши, що така допомога є запорукою спільної перемоги.

Sincerely grateful to ???????? @folketinget, PM @Statsmin and Government for establishing ???????? Support Fund. More than $1 billion in military, humanitarian & economic aid to Ukraine is a guarantee of bringing our common victory over the aggressor and the return of peace to Europe closer!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2023