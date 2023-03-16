Канада передасть Україні 8 танків Leopard 2 вже найближчими тижнями

Березень, 16 в 0:05

Вже найближчими тижнями від Канади в Україні будуть усі 8 основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси.

Про це повідомляє міністр оборони Канади Аніта Ананд.

– Канада передасть близько 8000 снарядів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет з арсеналу Збройних сил Канади для підтримки систем ППО, які нині розгорнуті в Україні, – йдеться у заяві.

Вона додала, що Канада також надасть понад 1800 одиниць 105 мм навчальних боєприпасів для танків. Ці боєприпаси підтримають оголошену Данією, Німеччиною та Нідерландами безоплатну передачу танків Leopard 1.

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Крім того, міністр підтвердила, що Збройні сили розпочали постачання додаткових основних бойових танків Leopard 2, обіцяних Канадою наприкінці лютого. Загалом Канада передала Україні вісім основних бойових танків Leopard 2, чотири з яких уже доставлені до Польщі разом із групою особового складу Збройних сил, яка навчає українських солдатів їх використанню.

Нагадаємо, що З лютого 2022 року Канада виділила Україні військову допомогу на суму понад 1 мільярд доларів.