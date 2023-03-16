Канада передаст Украине 8 танков Leopard 2 в ближайшие недели
Уже в ближайшие недели Канада поставит Украине 8 основных боевых танков Leopard 2, а также ранее анонсированную бронированную ремонтно-эвакуационную машину, вспомогательное оборудование и боеприпасы.
Об этом сообщает министр обороны Канады Анита Ананд.
— Канада передаст около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из арсенала Вооруженных сил Канады для поддержки систем ПВО, развернутых в Украине, — говорится в заявлении.
Она добавила, что Канада также предоставит более 1800 единиц 105 мм обучающих боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами безвозмездную передачу танков Leopard 1.
Кроме того, министр подтвердила, что Вооруженные силы приступили к поставке дополнительных основных боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой в конце февраля.
В общей сложности Канада передала Украине восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре из которых уже доставлены в Польшу вместе с группой личного состава Вооруженных сил, обучающей украинских солдат их использованию.
Напомним, что с февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более $1 млрд.
– Канада твердо стоит на стороне Украины в борьбе против незаконной и неоправданной войны России. Мы укрепляем наше сотрудничество с нашими союзниками и партнерами и продолжаем реагировать на военные нужды Украины, оказывая всестороннюю военную помощь. Мы будем продолжать делать все возможное для защиты свободы, демократии и международного порядка, основанного на правилах, – сказала министр.