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Факты / Україна

Канада передаст Украине 8 танков Leopard 2 в ближайшие недели

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Leopard 2
Фото: Getty Images

Уже в ближайшие недели Канада поставит Украине 8 основных боевых танков Leopard 2, а также ранее анонсированную бронированную ремонтно-эвакуационную машину, вспомогательное оборудование и боеприпасы.

Об этом сообщает министр обороны Канады Анита Ананд.

— Канада передаст около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из арсенала Вооруженных сил Канады для поддержки систем ПВО, развернутых в Украине, — говорится в заявлении.

Она добавила, что Канада также предоставит более 1800 единиц 105 мм обучающих боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами безвозмездную передачу танков Leopard 1.

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Кроме того, министр подтвердила, что Вооруженные силы приступили к поставке дополнительных основных боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой в конце февраля.

В общей сложности Канада передала Украине восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре из которых уже доставлены в Польшу вместе с группой личного состава Вооруженных сил, обучающей украинских солдат их использованию.

Напомним, что с февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более $1 млрд.

– Канада твердо стоит на стороне Украины в борьбе против незаконной и неоправданной войны России. Мы укрепляем наше сотрудничество с нашими союзниками и партнерами и продолжаем реагировать на военные нужды Украины, оказывая всестороннюю военную помощь. Мы будем продолжать делать все возможное для защиты свободы, демократии и международного порядка, основанного на правилах, – сказала министр.

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