Перші чотири МіГ-29 Україна отримає найближчими днями – президент Польщі

Березень, 16 в 14:30

Польща передасть перші чотири винищувачі МіГ-29 уже найближчими днями – рішення ухвалено на найвищому державному рівні, заявив президент країни Анджей Дуда.

– Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговуються і готуються, – сказав польський лідер на спільній пресконференції у Варшаві з президентом Чехії Петром Павелом.

Водночас він не уточнив точну кількість винищувачів, яку збирається передати Польща, додавши, що у них є ще 10 таких винищувачів.

– Їм на зміну прийдуть нові літаки FA-50 з Південної Кореї, перші очікуються наприкінці року. А потім ескадрильї літаків F-35, – наголосив він.

14 березня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Варшава зможе передати Києву винищувачі МіГ-29 протягом наступних чотирьох-шести тижнів.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що МіГ-29, які передадуть Україні Польща та ще кілька країн, навряд чи глобально змінять ситуацію на фронті.

Водночас зазначив, що передання цих винищувачів – це серйозна допомога в нарощуванні можливостей нашої тактичної авіації, оскільки вони можуть завдавати ударів ракетами HARM. Проте щоб отримувати перевагу в повітрі, Україні потрібен багатоцільовий сучасний літак четвертого покоління.

Джерело: Rzeczpospolita