Березень, 16 в 14:31

Винищувачі МіГ-29, які можуть передати Україні Польща та ще декілька країн, навряд чи глобально змінять ситуацію на фронті.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

– Там проводились певні модифікації, щоб мати хоч якусь сумісність з країнами НАТО. Це може бути певне бортове обладнання, на кшталт GPS-навігації, система зв’язку, адаптована під НАТО, система “свій-чужий”, от і все. Цей літак залишається радянським, яким би він не був. Особливих змін на фронті навряд чи додасть, – сказав він.

Водночас Ігнат зазначив, що передання МіГ-29 – це серйозна допомога у нарощенні спроможностей нашої тактичної авіації, адже ці винищувачі можуть завдавати ударів ракетами HARM та підтримувати ударні групи бомбардувальників-штурмовиків. Окрім того, українська техніка літає “на межі своїх можливостей” та зношується.

Зараз дивляться

Речник Повітряних сил наголосив, аби здобувати перевагу в повітрі, Україні потрібен багатоцільовий сучасний літак четвертого покоління.

Раніше речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що Варшава отримала позитивні сигнали від декількох країн щодо передання Україні винищувачів МіГ-29.

Джерело: телемарафон