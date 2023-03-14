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Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 за чотири-шість тижнів – Моравецький

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Винищувач МіГ-29
Фото: Getty Images

Це може статися протягом наступних чотирьох-шести тижнів – так прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відповів на запитання на пресконференції щодо термінів надання Україні винищувачів МіГ-29.

Раніше президент країни Анджей Дуда заявив, що Варшава готова передати Києву усі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані і стоять на озброєнні.

Він також висловив думку, що в майбутньому Україна отримає і багатофункціональні винищувачі F-16, саме тому зараз важливо готувати українських пілотів до використання цих бойових літаків.

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Після зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС 8 березня стало відомо, що Польща погодилася на спільне зі Словаччиною надання Україні багатоцільових винищувачів МіГ-29.

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Який винищувач потужніший – F-16 чи МіГ-29: ексклюзив з бойовим пілотом

Джерело: wPolityce

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