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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
МіГ-29 від Польщі та військова допомога від США, Британії та Литви: що відбувається на 387-й день війни (онлайн)

МіГ-29 від Польщі та військова допомога від США, Британії та Литви: що відбувається на 387-й день війни (онлайн)

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00:36 - 17 березня

Сполучені Штати планують найближчими днями оголосити новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

– Історія підтримки України є надійною та, відверто кажучи, непорівнянна у всьому світі, з точки зору того, які види можливостей і які суми ми погодилися надати та продовжуємо погоджуватися надавати Україні.

Найближчими днями ви побачите ще одне оголошення, ще більше безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Ми твердо дотримуємося цього і продовжуватимемо це робити, – сказав він.

Джерело: Голос Америки

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