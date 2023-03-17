МіГ-29 від Польщі та військова допомога від США, Британії та Литви: що відбувається на 387-й день війни (онлайн)
На Донеччині українські військові збили китайський дрон Mugin-5, повідомили CNN.
Шпигуни РФ в Польщі відстежували постачання зброї для України і готували диверсії, щоб все зірвати.
Україна отримала перші французькі колісні танки AMX-10 RC, частина з яких вже вирушила на передову.
ЗСУ передали першу партію танкових снарядів калібру 125-мм, повідомила речниця Укроборонпрому.
Перші чотири МіГ-29 Україна отримає найближчими днями, повідомив президент Польщі.
Міністр оборони Маріуш Блащак спрогнозував тривалість війни і, за його словами, це питання місяців.
<1>