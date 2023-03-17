Сполучені Штати планують найближчими днями оголосити новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

– Історія підтримки України є надійною та, відверто кажучи, непорівнянна у всьому світі, з точки зору того, які види можливостей і які суми ми погодилися надати та продовжуємо погоджуватися надавати Україні.

Найближчими днями ви побачите ще одне оголошення, ще більше безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Ми твердо дотримуємося цього і продовжуватимемо це робити, – сказав він.