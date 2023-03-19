Щонайменше 10 вибухів: в Олешках гучно почався недільний ранок

Березень, 19 в 6:03

19 березня в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області прогриміли вибухи.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, низка вибухів пролунала близько п’ятої ранку.

Нагадаємо, що так само почався ранок в Олешках, зокрема, і 17 березня.

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Тоді місцеві повідомляли, що загарбники обстріляли населений пункт із мінометів, після чого там спалахнула пожежа.

Про ще один такий факт Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв у своєму зведенні 10 березня.

За даними української сторони, обстрілами Олешків окупанти прагнуть дискредитувати Сили оборони України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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