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Міноборони Британії показало навчання українських воїнів на бойових танках Challenger 2

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Challenger 2
Фото: Getty Images

Воїни Збройних сил України проходять воєнну підготовку на основному бойовому танку Великої Британії. У Міністерстві оборони Британії оприлюднили відео, на якому можна побачити навчання бійців.

– Велика Британія зобов’язалася надати 14 танків Challenger 2 і супутню амуніцію, щоб підтримати Україну в її битві, що триває, за свободу, – йдеться в повідомленні.

На кадрах можна помітити, як військовослужбовці Збройних сил України посилено відточують навички поводження з британськими бойовими танками.

Нещодавно прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак у розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що його країна виділить Україні танки Challenger 2.

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