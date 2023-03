Міноборони Британії показало навчання українських воїнів на бойових танках Challenger 2

Воїни Збройних сил України проходять воєнну підготовку на основному бойовому танку Великої Британії. У Міністерстві оборони Британії оприлюднили відео, на якому можна побачити навчання бійців.

???????? Members of the Ukrainian Armed Forces are being trained on the UK’s main battle tank.

???? The UK has committed to providing 14 Challenger 2 tanks and accompanying ammunition to support Ukraine in its ongoing battle for freedom.

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/vIyNyTm47d

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 18, 2023