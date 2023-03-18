Міноборони Британії показало навчання українських воїнів на бойових танках Challenger 2

Березень, 18 в 16:18

Воїни Збройних сил України проходять воєнну підготовку на основному бойовому танку Великої Британії. У Міністерстві оборони Британії оприлюднили відео, на якому можна побачити навчання бійців.

– Велика Британія зобов’язалася надати 14 танків Challenger 2 і супутню амуніцію, щоб підтримати Україну в її битві, що триває, за свободу, – йдеться в повідомленні.

???????? Members of the Ukrainian Armed Forces are being trained on the UK’s main battle tank. ???? The UK has committed to providing 14 Challenger 2 tanks and accompanying ammunition to support Ukraine in its ongoing battle for freedom. Зараз дивляться ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/vIyNyTm47d — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 18, 2023

На кадрах можна помітити, як військовослужбовці Збройних сил України посилено відточують навички поводження з британськими бойовими танками.

Нещодавно прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак у розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що його країна виділить Україні танки Challenger 2.