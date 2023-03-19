РФ хоче захопити Авдіївку, щоб почати штурмові дії у районі Вугледара – Сили оборони

Березень, 19 в 11:54

Війська РФ намагаються захопити Авдіївку на Донеччині, для них місто має стратегічне значення.

Про це розповів речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в етері телемарафону.

– Ворог продовжує активні дії, штурмувати Авдіївку та Мар’їнку. Для них стратегічно важлива на даний момент Авдіївка для того, щоб почати якісь штурмові дії в районі Вугледару, де ворог обпікся не один раз, і критично необхідно оточити Авдіївку, щоРФ намагається робити протягом двох тижнів, – сказав він.

Дмитрашківський зазначив, що у районі Вугледара фіксуюється спад активності окупантів. Водночас росіяни продовжують обстрілювати позиції ЗСУ.

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– Учора за день він атакував 37 разів. Уночі противник спромігся на чотири штурми та 122 обстріли. За вчорашній день ворог втратив близько трьох рот особового складу, 15 одиниць танків, 9 одиниць БМП та іншої техніки у загальній кількості 46 одиниць, – повідомив військовий.

Речник додав, що вся техніка була знищена фактично в районі Спартака та Водяного, саме у цьому напрямку ворог вчора вів активні бойові дії.

Джерело: телемарафон