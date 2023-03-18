Тактика ракетного терору Росії вже зазнала поразки – Юсов

Березень, 18 в 12:36

Російські війська й далі продовжуватимуть свою тактику ракетного терору, але розвідка спостерігає збільшення інтервалів між атаками.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– Від ракетного терору рашисти не відмовляються, але ми бачимо, що ракетний бліцкриг провалився відтоді, як і почався, хоче цей інструмент залякування й далі використовується, – сказав він.

Юсов зазначив, що розвідка спостерігає збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога.

Зараз дивляться

– Якщо раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, то зараз інтервал може бути в 3-4 тижні. Вони використовують Шахеди, але вже по-іншому і кількісно, і по інтервалах. Ну, і високоточного ракетного озброєння у росіян стає справді мало, – зазначив військовий.

За його словами, якщо говорити про Калібри, Іскандери, Кинджали, то це не та зброя, якою ворог може собі дозволити засипати Україну. Але застарілого ракетного озброєння у РФ ще багато.

– Особливо, коли йдеться про С-300 – це означає підвищення загрози для прифронтових територій, тому ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки, – сказав Юсов.

Він зауважив, що Україна пережила зиму, енергетична система вистояла, тому сьогодні докорінним чином вплинути на українську економіку, логістику ворог вже не зможе.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти завдали удару по Україні іранськими дронами-камікадзе типу Shahed- 136/131. Всього ворог запустив по Україні 16 дронів, 11 з них збили наші сили ППО.