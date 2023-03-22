Березень, 22 в 13:04

Збройні сили України розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

За даними відомства, контрнаступ ЗСУ може послабити тиск окупантів на маршрут постачання H-32, що перебуває під загрозою.

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На околицях Бахмута тривають бої. Розвідка вважає, що, ймовірно, наступ окупантів на місто втрачає колишню інтенсивність через те, що деякі підрозділи РФ були перекинуті на інші ділянки фронту.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 March 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/MXnbbMKdKA ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/21nhXFioD8 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 22, 2023

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку армія РФ втрачає наступальний потенціал, але не припиняє спроб захопити місто.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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