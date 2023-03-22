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Факти / Україна

ЗСУ розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута – британська розвідка

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

За даними відомства, контрнаступ ЗСУ може послабити тиск окупантів на маршрут постачання H-32, що перебуває під загрозою.

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На околицях Бахмута тривають бої. Розвідка вважає, що, ймовірно, наступ окупантів на місто втрачає колишню інтенсивність через те, що деякі підрозділи РФ були перекинуті на інші ділянки фронту.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку армія РФ втрачає наступальний потенціал, але не припиняє спроб захопити місто.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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