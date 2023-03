Збройні сили України розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

За даними відомства, контрнаступ ЗСУ може послабити тиск окупантів на маршрут постачання H-32, що перебуває під загрозою.

На околицях Бахмута тривають бої. Розвідка вважає, що, ймовірно, наступ окупантів на місто втрачає колишню інтенсивність через те, що деякі підрозділи РФ були перекинуті на інші ділянки фронту.

