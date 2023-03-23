Березень, 23 в 14:30

В Україні з’явиться представництво Міжнародного кримінального суду (МКС). Відповідну угоду про його відкриття підписав у Гаазі генпрокурор Андрій Костін.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Підписання документа відбулося в четвер, 23 березня, в будівлі суду в Гаазі. Окрім Костіна, підпис під угодою поставив секретар МКС Пітер Льюїс.

Зараз дивляться

Костін наголосив, що підписання документа є черговим кроком до забезпечення відповідальності Росії та її керівництва за злочини, вчинені проти України.

– Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму РФ, – наголосив генпрокурор.

Костін висловив сподівання на подальшу співпрацю з судом у Гаазі та Офісом прокурора МКС Каріма Хана в розслідуванні та переслідуванні злочинів РФ проти України.

Another step towards ensuring full accountability for international crimes. Signed the Agreement on the Establishment of the Field Office of the @IntlCrimCourt in Ukraine with #ICC Registrar Peter Lewis. I’m honored to open this new chapter in our cooperation. 1/3 pic.twitter.com/bC52Z5FA0G — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) March 23, 2023

Нагадаємо, на початку березня у Львові відбулася конференція United for Justice (Об’єднані заради справедливості), яку ще називають “юридичним Рамштайном”. Одним із ключових питань було створення спецтрибуналу над РФ за злочин агресії проти України.

Наразі коаліція, яка працює над створенням спеціального трибуналу, налічує понад 30 держав.

Генпрокурори країн, які є членами Спільної слідчої групи (JIT), вже домовилися про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії РФ. Він має запрацювати влітку цього року.

Тим часом Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у справі про примусовому депортацію українських дітей до РФ. За словами прокурора МКС Каріма Хана, ордер є довічним і діятиме доти, доки Путін не постане перед судом.