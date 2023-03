В Україні з’явиться представництво Міжнародного кримінального суду (МКС). Відповідну угоду про його відкриття підписав у Гаазі генпрокурор Андрій Костін.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Підписання документа відбулося в четвер, 23 березня, в будівлі суду в Гаазі. Окрім Костіна, підпис під угодою поставив секретар МКС Пітер Льюїс.

Костін наголосив, що підписання документа є черговим кроком до забезпечення відповідальності Росії та її керівництва за злочини, вчинені проти України.

Костін висловив сподівання на подальшу співпрацю з судом у Гаазі та Офісом прокурора МКС Каріма Хана в розслідуванні та переслідуванні злочинів РФ проти України.

Another step towards ensuring full accountability for international crimes. Signed the Agreement on the Establishment of the Field Office of the @IntlCrimCourt in Ukraine with #ICC Registrar Peter Lewis. I’m honored to open this new chapter in our cooperation. 1/3 pic.twitter.com/bC52Z5FA0G

— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) March 23, 2023