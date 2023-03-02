Березень, 02 в 20:19

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) здійснило ротацію експертів на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомив генеральний директор організації Рафаель Гроссі.

Він наголосив, що присутність експертів МАГАТЕ на станції “необхідна для зниження ризику ядерної аварії”.

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– Радий повідомити про успішне завершення довгоочікуваної ротації місії сприяння та підтримки на Запорізькій АЕС – уже шостої за рахунком. Дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність та відданість справі, а також зусилля всіх учасників, – написав Гроссі у Twitter.

Зазначимо, що ротація експертів змогла відбутись лише з четвертої спроби.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), утриманням персоналу МАГАТЕ на ЗАЕС окупанти домагаються міжнародного визнання права власності Росії на станцію.

Також є припущення, що посиленням загроз на ЗАЕС загарбники можуть намагатися стримати можливий контрнаступ ЗСУ на Півдні України в майбутньому.

Фото: Енергоатом