Березень, 25 в 10:46

Україна не може розпочинати свій контрнаступ, доки не накопичить достатньої кількості озброєння та боєприпасів, які постачають союзники.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

Глава держави заявив про необхідність додаткової військової підтримки від партнерів. Україні, зокрема, потрібні боєприпаси та винищувачі.

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Зеленський описав ситуацію на сході України як складну та повідомив, що причина цьому – “брак боєприпасів”.

– Чекаємо надходження боєприпасів від наших партнерів, – зазначив президент, додавши, що російські окупанти щодня використовують утричі більше боєприпасів, ніж українські війська.

Зеленський також наголосив, що Україна не може відправляти своїх військових у контрнаступ без достатньої кількості озброєння.

– Ми ще не можемо почати. Ми не можемо їх відправити за таких умов, – заявив він.

Президент закликав союзників посилювати військову підтримку України.

– Якщо буде політична воля, ви можете знайти спосіб нас підтримати. Ми перебуваємо в стані війни й не можемо чекати, – пояснив Зеленський.

Нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що захисники Бахмута (Донецька область) не дають ворогу просунутися вперед. Це дозволяє накопичити резерви для весняного контрнаступу, який “уже не за горами”.

Керівник розвідки Кирило Буданов прогнозував, що з середини й до кінця весни в Україні відбуватимуться вирішальні бої. Це буде переломний момент у війні.

А міністр оборони України Олексій Резніков наголошував, що контрнаступ української армії не залежатиме від передачі літаків нашій країні.

Джерело: The Yomiuri Shimbun