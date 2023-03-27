Вибухи у Краматорську та відключення зв’язку в Авдіївці: що відбувається на 397 добу війни (онлайн)
Північна Македонія має намір передати Україні 12 бойових гелікоптерів.
Друга група артилеристів завершує навчання на британських САУ AS-90. Раніше Велика Британія анонсувала передачу щонайменше 33 таких артилерійських установок.
Відомий актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум приїхав до України.
Сили оборони ліквідували офіцера армії рф Дмитра Лісіцкого, який був одним із тих, хто влаштував Іловайський котел для українських захисників у 2014 році.
Російські війська намагаються захопити Сіверськ і Білогорівку. Проте армія РФ поступово захлинається, попри інтенсивні наступальні дії.
Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко.
– Ми бачимо намір ворога йти на Сіверськ і Білогорівку – це простежується. Але ці плани дещо заблоковані тим, що після зайняття Соледару російські війська думали, що вони з’єднуватимуться з іншим угрупованням під Білогорівкою. Фактично ми бачимо оточення наших військ, які є в Білогорівці та Сіверську. Зараз ці наміри всі блоковані, тому що Соледар – все заблоковано, там тримають оборону наші війська, – запевнив аналітик.
Сполучені Штати Америки не бачили жодних ознак того, що Росія переміщувала ядерну зброю до сусідньої Білорусі.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі.
– Ми не бачили жодних ознак того, що він (президент Росії Володимир Путін – Ред.) виконав цю обіцянку або переміщував будь-яку ядерну зброю, – сказав Кірбі.
Режиму російського диктатора Володимира Путіна має прийти кінець. Уряду РФ не зможе допомогти лідер, який не може їздити в інші країни та якого вважають військовим злочинцем.
Про це заявив американський історик, письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.
– Як це трактуватимуть в рамках російської внутрішньої політики є ще важливішим. Є багато причин вважати, що режиму Путіна має прийти край. А для росіян – це ще одна причина переконатися в тому, що їхній країні не зможе допомогти лідер, який не може подорожувати і якого багато людей вважають воєнним злочинцем, – зазначив Снайдер, коментуючи виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна.
Зі зруйнованої росіянами Авдіївки Донецької області незабаром евакуюватимуть працівників комунальних служб, які забезпечували життєдіяльність міста.
Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, місто стає схожим на зруйновану російськими військами Мар’їнку Донецької області.
Очільник МВА закликав місцевих жителів евакуюватися з Авдіївки, оскільки кожного дня на території міста фіксують удари по житлових будинках. За його словами, в Авдіївці відключать мобільний зв’язок, щоб не шкодити роботі Сил оборони України.
Це неправильно, коли в наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
Він зазначив, що зараз, як і рік тому, не можна бути подумки далеко від війни, хоч завдяки нашим воїнам реальні бойові дії відбуваються справді географічно далеко від багатьох.
У Краматорську Донецької області прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги у низці регіонів України.