День виїзду УПЦ МП з Лаври та понад 19 тис. вкрадених Росією українських дітей: що відбувається на 399-й день війни (онлайн)

Івано-Франківщина стала першим регіоном, де вже немає жодного храму московського патріархату

Франція визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

З України депортовано понад 19 тис. дітей, з них майже 4,4 тис. – сироти чи діти без піклування батьків, заявили у Мінреінтеграції.

Президент Володимир Зеленський приїхав на Сумщину, де перевірив стан захисту державних кордонів від Росії.