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Факти / Україна / Суспільство

Ветерани з інвалідністю отримуватимуть 4 тис. грн додаткових виплат – Лапутіна

Юлія Соколова, редакторка стрічки
юлія лапутіна
Фото: УНІАН

В Україні ветеранам із інвалідністю внаслідок війни нададуть додаткові щомісячні виплати в розмірі 4 тис. грн. Кошти вони отримуватимуть протягом чотирьох місяців.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Україна запускає ці виплати разом із Червоним Хрестом, вже підписано відповідний меморандум. Йдеться про додаткові кошти для ветеранів з інвалідністю 1-2 групи.

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– Ми хочемо в умовах війни допомогти саме тим ветеранам, які цього потребують. Це особи з інвалідністю внаслідок війни 1-2 групи, – зазначила Лапутіна.

Вона уточнила, що такі ветерани протягом чотирьох місяців зможуть отримувати щомісяця по 4 тис. грн.

Нещодавно в Міноборони України повідомляли, що всі українські військовослужбовці, звільнені з російського полону, отримають грошове забезпечення та додаткову винагороду. Розмір винагороди становить 100 тис. грн на місяць.

Крім того, в оборонному відомстві повідомляли про підвищення на 37% виплат українським військовим у грудні 2022 року. Це вдалося зробити завдяки низці додаткових нарахувань.

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