Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Канада вже відправила в України спецтанки Bergepanzer 3 – Міноборони України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Канада вже відправила в України спецтанки Bergepanzer 3 – Міноборони України

18 березня стало відомо, що з Канади до України вже прямують броньовано ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ) Bergepanzer 3.

Про це у своєму Twitter повідомила глава Міністерства національної оборони Канади Аніта Ананд. Вона опублікувала відповідний ролик та висловила слова підтримки Україні.

– Канадська військова допомога на шляху до України, – написала вона.


Довідка. БРЕМ Bergepanzer 3 – це “спецтанки” німецько-голандського виробництва, що сконструйовані на базі моделі танка Leopard 2. На даний момент такі бойові машини є на озброєнні понад 10 країн світу, в тому числі України.

Нагадаємо, що вже найближчими тижнями від Канади в Україні надійдуть усі 8 основних бойових танків Leopard 2.

Фото: скрін з відео

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка