Канада вже відправила в України спецтанки Bergepanzer 3 – Міноборони України

18 березня стало відомо, що з Канади до України вже прямують броньовано ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ) Bergepanzer 3.

Про це у своєму Twitter повідомила глава Міністерства національної оборони Канади Аніта Ананд. Вона опублікувала відповідний ролик та висловила слова підтримки Україні.

More Canadian military aid is en route to Ukraine.

We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023