Канада вже відправила в України спецтанки Bergepanzer 3 – Міноборони України

Березень, 18 в 20:32

18 березня стало відомо, що з Канади до України вже прямують броньовано ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ) Bergepanzer 3.

Про це у своєму Twitter повідомила глава Міністерства національної оборони Канади Аніта Ананд. Вона опублікувала відповідний ролик та висловила слова підтримки Україні.

– Канадська військова допомога на шляху до України, – написала вона.

More Canadian military aid is en route to Ukraine. Зараз дивляться We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U — Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023



Довідка. БРЕМ Bergepanzer 3 – це “спецтанки” німецько-голандського виробництва, що сконструйовані на базі моделі танка Leopard 2. На даний момент такі бойові машини є на озброєнні понад 10 країн світу, в тому числі України.

Нагадаємо, що вже найближчими тижнями від Канади в Україні надійдуть усі 8 основних бойових танків Leopard 2.

Фото: скрін з відео