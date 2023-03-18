Канада вже відправила в України спецтанки Bergepanzer 3 – Міноборони України
18 березня стало відомо, що з Канади до України вже прямують броньовано ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ) Bergepanzer 3.
Про це у своєму Twitter повідомила глава Міністерства національної оборони Канади Аніта Ананд. Вона опублікувала відповідний ролик та висловила слова підтримки Україні.
– Канадська військова допомога на шляху до України, – написала вона.
More Canadian military aid is en route to Ukraine.Зараз дивляться
We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U
— Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023
Довідка. БРЕМ Bergepanzer 3 – це “спецтанки” німецько-голандського виробництва, що сконструйовані на базі моделі танка Leopard 2. На даний момент такі бойові машини є на озброєнні понад 10 країн світу, в тому числі України.
Нагадаємо, що вже найближчими тижнями від Канади в Україні надійдуть усі 8 основних бойових танків Leopard 2.
Фото: скрін з відео