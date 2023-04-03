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Факти / Україна

ЗСУ відбили понад 70 атак ворога на чотирьох напрямках

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Воїни Збройних сил України за минулу добу відбили понад 70 атак ворога на чотирьох напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Росіяни зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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За добу там вдалося відбити понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Також впродовж доби противник обстріляв Волфине, Басівку, Рясне і Мезенівку Сумської області, а також Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук та Колодязне на Харківщині.

Високою залишається ймовірність завдання Росією ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 404-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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