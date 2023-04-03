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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Бої на Донбасі та вибух у Санкт-Петербурзі: що відбувається на 404 добу війни (онлайн)

Бої на Донбасі та вибух у Санкт-Петербурзі: що відбувається на 404 добу війни (онлайн)

У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового. Сотні людей зібралися біля храму з вимогою пояснити дії священників. Там активісти провели збори. Храм перейшов до ПЦУ, там пролунала перша молитва українською.

У Санкт-Петербурзі у кафе пролунав вибух: загинув пропагандист Владлен Татарський.

Виникли перебої зі світлом: росіяни обстріляли Курахівську ТЕС на Донбасі.

РФ ударила з мінометів по молоковозу на Сумщині: двоє людей загинули.

Війська РФ обстріляли центр Костянтинівки на Донеччині, шестеро загиблих.

За добу ЗСУ відбили понад 50 атак окупантів на Донеччині – Генштаб ЗСУ.

У Великій Британії друга група українських артилеристів завершила навчання на AS-90.

Державний секретар США Блінкен та міністр закордонних справ РФ Лавров поговорили телефоном вперше з липня 2022 року.

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00:16 - 03 квітня

Ворожі ударні дрони-камікадзе Shahed іранського виробництва, які використовує Росія для численних атак, намагаються уникнути українських сил протиповітряної оборони.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, для збиття малошвидкісних безпілотників Shahed необхідно застосовувати саме великокаліберні кулемети, які є більш ефективними.

– Відповідно і вони, щоб уникнути ураження і виконати своє завдання, постійно змінюють маршрути. Іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються. Тобто весь час намагаються уникнути наших засобів протиповітряної оборони, – стверджує український командувач.

Фото: ГУР Міноборони України

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00:15 - 03 квітня

Держава-зло Росія, для якої стало нормою бити з Ураганів по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей, має бути розбита. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– Рашизм повинен пройти через повну поразку, військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт – військову. І пройде, – наголосив він.

Глава держави подякував всім українським воїнам, які наближають поразку Росії.

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00:14 - 03 квітня

Парафіяни проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницького до ПЦУ.

– Ключі від собору передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання. Вона зайшла в середину храму й описує майно. До Великодня за східним обрядом там не проводитимуть Богослужінь, – йдеться  у повідомленні.

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00:13 - 03 квітня

За підозрою у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар’ю Трепову 1997 року народження.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на інформоване джерело. Підозрювану доставлено до слідчого.

Співрозмовник агентства зазначив, що у слідства є підстави вважати, що Трепова принесла до кафе коробку з погруддям Татарського, у який було вмонтовано вибуховий пристрій. Раніше дівчину затримували на мітингах.

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