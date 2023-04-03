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За підозрою у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар’ю Трепову 1997 року народження.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на інформоване джерело. Підозрювану доставлено до слідчого.

Співрозмовник агентства зазначив, що у слідства є підстави вважати, що Трепова принесла до кафе коробку з погруддям Татарського, у який було вмонтовано вибуховий пристрій. Раніше дівчину затримували на мітингах.