Бої на Донбасі та вибух у Санкт-Петербурзі: що відбувається на 404 добу війни (онлайн)
У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового. Сотні людей зібралися біля храму з вимогою пояснити дії священників. Там активісти провели збори. Храм перейшов до ПЦУ, там пролунала перша молитва українською.
У Санкт-Петербурзі у кафе пролунав вибух: загинув пропагандист Владлен Татарський.
Виникли перебої зі світлом: росіяни обстріляли Курахівську ТЕС на Донбасі.
РФ ударила з мінометів по молоковозу на Сумщині: двоє людей загинули.
Війська РФ обстріляли центр Костянтинівки на Донеччині, шестеро загиблих.
За добу ЗСУ відбили понад 50 атак окупантів на Донеччині – Генштаб ЗСУ.
У Великій Британії друга група українських артилеристів завершила навчання на AS-90.
Державний секретар США Блінкен та міністр закордонних справ РФ Лавров поговорили телефоном вперше з липня 2022 року.