Апрель, 03 в 6:28

Воины Вооруженных сил Украины за минувшие сутки отбили более 70 атак врага на четырех направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Россияне сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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За сутки там удалось отбить более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Также в течение суток противник обстрелял Волфино, Басовку, Рясное и Мезеновку Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодезное Харьковской области.

Высокой остается вероятность нанесения Россией ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 404-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.