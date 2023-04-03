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Факты / Україна

ВСУ отбили более 70 атак врага на четырех направлениях

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Воины Вооруженных сил Украины за минувшие сутки отбили более 70 атак врага на четырех направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Россияне сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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За сутки там удалось отбить более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Также в течение суток противник обстрелял Волфино, Басовку, Рясное и Мезеновку Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодезное Харьковской области.

Высокой остается вероятность нанесения Россией ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 404-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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