Росіяни побудували в Криму цілу мережу траншей і оборонних споруд – WP

Квітень, 04 в 8:49

Росія готує Крим до контрнаступу України. Окупанти побудували на півострові мережу окопів та загороджень.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на супутникові фотографії компанії Maxar.

Зазначено, що укріплення поставили в районах Медведівки, Вітіно та в інших частинах Криму.

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Також уздовж узбережжя росіяни встановили протитанкові обрубки, рови та артилерійські установки. На знімку з боку озера Сиваш видно цілу мережу окопів, довжина яких у деяких випадках перевищує 900 м. Там також встановлені три ряди “зубів дракона” – бетонних протитанкових загороджень у формі пірамід.

Видання пише, що для риття окопів росіяни використовують траншеєкопач радянських часів БТМ-3. Він здатний викопувати траншеї зі швидкістю пів милі на годину, навіть коли земля промерзла. Окрім того, російські онлайн-списки вакансій шукали робітників для будівництва траншей у Криму за плату понад $90 на день.

Супутникові знімки показують, що багато оборонних споруд Росії були побудовані вздовж водойм, що створює додаткову перешкоду для потенційного українського наземного наступу.

Окрім того, зовсім нещодавно Росія сильно зміцнила свою оборону на півострові, який з’єднаний з материковою частиною України Перекопським перешийком.

WP наголошує, що Крим можна тепер вважати “однією з найбільш укріплених” територій у зоні війни.

Директор російської програми в Центрі військово-морського аналізу США Майкл Кофман вважає, що Україна навряд чи захопить Крим у “класичному сенсі”, водночас ЗСУ може дотримуватися стратегії виснаження через встановлення вогневого контролю над доступом до Криму.

– Згодом це може зробити ситуацію в Криму неприйнятною, і Росії, можливо, доведеться вести переговори про його статус, – додав він.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов представив 12 кроків деокупації Криму.