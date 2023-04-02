Демонтаж мосту та зрадники без пенсій: 12 кроків деокупації Криму від Данілова

Квітень, 02 в 11:52

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов представив 12 кроків деокупації Криму.

За словами секретаря РНБО, він вирішив дохідливо поки що широкими мазками змалювати, як Україна деокуповуватиме Крим, “щоб назавжди відбити будь-кому бажання навіть дивитися в бік Московії або розтуляти рота, гарно не подумавши перед тим, як коментувати щось на теми, пов’язані з Україною”.

Олексій Данілов наголошує: деталізована та юридично вивірена програма розробляється апаратом РНБО України.

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До цього процесу залучене широке коло фахівців та експертів.

Результати їхньої роботи будуть відображені в новій редакції Стратегії деокупації Криму.

– Крим – це Україна! У Криму живуть наші громадяни, громадяни України, які чекають на повернення додому! Ми ніколи про них не забували, не забудемо про мільйони очей, які з надією і вірою дивляться в бік Перекопського перешийка, – наголосив секретар Ради нацбезпеки та оборони.

12 кроків деокупації Криму від Олексія Данілова

На суспільне обговорення буде винесено питання щодо проєкту та місця розташування в Криму пам’ятника Русский военный корабль идёт на***.

Задля економії державних коштів, наголошує Олексій Данілов, може бути використано п’єдестал пам’ятника затопленим кораблям у Севастополі.

Крім кримінального переслідування за колабораціонізм та держзраду, розробляється люстраційний механізм персональної оцінки.

Згідно з цим механізмом, зокрема, визначатиметься рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних осіб (громадян України, жителів Криму) до підтримки діяльності окупаційних адміністрацій.

Зокрема, буде передбачено обмеження прав участі у виборах, тобто обирати та бути обраними.

Українські суди мають визначити, чи підлягають кримінальній відповідальності державні службовці, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів та інші категорії осіб, які станом на 2014 рік перебували в штаті органів влади України, МВС, СБУ, МОУ тощо, а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах.

Якщо, згідно з рішенням судів, ці особи не підлягатимуть кримінальній відповідальності, їх буде позбавлено державних пенсій, зокрема із забороною подальшого працевлаштування на роботу в держорганах і органах місцевого самоврядування України.

“Вовчий квиток” – назавжди.

Надання Силам оборони України та слідству важливої інформації, яка стосується питань національної безпеки, може стати підставою для пом’якшення кримінального покарання.

Росія або інше формування, яке претендуватиме на правонаступництво, забезпечує безумовне й повне видання всіх підозрюваних у державній зраді та в інших кримінальних злочинах осіб (як громадян України, так і громадян Росії, причетних до воєнних злочинів (міжнародних злочинів, що не мають строків давності, – геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності), скоєних на території нашої держави в цілому і в Криму зокрема.

(як громадян України, так і громадян Росії, причетних до воєнних злочинів (міжнародних злочинів, що не мають строків давності, – геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності), скоєних на території нашої держави в цілому і в Криму зокрема. Пропагандисти-журналісти, медійники та різні експерти, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі проти України, українців, кримських татар та інших національностей – група особливої уваги.

Їхні злочини будуть розслідувані українськими, а за необхідності – міжнародними правоохоронними структурами.

У законний спосіб за вироком суду вони будуть позбавлені волі, звань, пенсійного забезпечення, майна, честі та поваги.

Громадяни Російської Федерації, які незаконно приїхали проживати на Кримському півострові після лютого 2014 року, мають негайно залишити територію України у визначений законом термін.

За словами Олексія Данілова, “похвально”, що найбільш спритні й розумні вже почали “виїзд”.

Тим, хто ще продовжує гальмувати, каже секретар РНБО, доведеться це робити в режимі булгаківського твору Біг, який Олексій Данілов радить їм уважно перечитати.

Правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, зокрема щодо нерухомого майна, визнаються нікчемними – відповідний закон діє вже дев’ять років.

Право власності на майно залишається за громадянами України.

Майно, привласнене або націоналізоване окупантами, повертається власникам.

– Важливо пам’ятати, що будинки, квартири, земельні ділянки та інша нерухомість, придбані громадянами Росії в Криму, варті не більше, ніж майбутнє Аксьонова чи надії на вихід Константинова та подібного колаборантського непотребу за умовно-достроковим звільненням, – наголошує Олексій Данілов.

Транспортний перехід у місті Керч Автономної Республіки Крим демонтується задля забезпечення повної свободи мореплавства в межах програми відшкодування збитків.

задля забезпечення повної свободи мореплавства в межах програми відшкодування збитків. Реалізується комплексна програма Детоксикація – нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова.

Зокрема, із використанням досвіду застосування дієвих методів денацифікації Німеччини у 40-х роках, серед яких – участь виявлених груп активної підтримки російської окупації у громадських роботах із відбудови зруйнованих українських міст, процесах ексгумації та перепоховання жертв російської агресії (для осіб, визнаних винними у таких злочинах судом).

Надання максимально широкого доступу до інформації щодо злочинів путінського режиму.

Створення документальної бази фактів російських злочинів проти українських громадян, які чинили спротив окупації.

Відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів.

Негайне звільнення всіх громадян України, кримських татар, українців, які були переслідувані РФ за політично вмотивованими ознаками з 2014 року із відшкодуванням завданих моральних збитків.

за політично вмотивованими ознаками з 2014 року із відшкодуванням завданих моральних збитків. Ураховуючи місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфотворення й переписування історії, так званий “город русской славы” (“слава” якого, зокрема, полягає в тому, щоб, не вступивши в бій, топити власний флот) перейменовується в Об’єкт №6.

Верховна Рада України пізніше ухвалює рішення про нову назву міста. Можливо, Ахтіар.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олексій Данілов