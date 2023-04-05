НАБУ проводить обшуки у Харківській ОВА

Квітень, 05 в 16:58

5 квітня співробітники Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії у Харківській обласній військовій адміністрації.

Про це у Telegram повідомляє Харківська ОВА.

У відомстві інформують, що слідчі дії відбуваються у структурних підрозділах ОВА. Зокрема, у керівництва апарату обласної військової адміністрації та департаменту агропромислового розвитку.

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– ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє його роботі, надає детективам Агентства всі запитані документи та необхідну інформацію, – додають у Харківській ОВА.

Зі свого боку в НАБУ підтвердили обшуки в ОВА, зазначивши, що детективи відомства за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють слідчі дії (обшуки) там.

Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

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