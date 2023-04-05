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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Чорна |
Військова допомога від США та авіаудар по Чернігівщині: що відбувається на 406-ту добу війни (онлайн)

Військова допомога від США та авіаудар по Чернігівщині: що відбувається на 406-ту добу війни (онлайн)

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 млрд.

Російські окупанти з винищувачів Су-35 скинули дві авіабомби на село Печенюги Чернігівської області, внаслідок чого загорілися приватний будинок та господарські споруди.

Президента Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО у Вільнюсі, повідомив Єнс Столтенберг.

Ірина Верещук радить українцям виїхати з тимчасово окупованих територій до третіх країн.

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00:36 - 05 квітня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в липні у Вільнюсі.

– Сильна незалежна Україна є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому Вільнюському саміті в липні, – сказав Столтенберг.

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00:26 - 05 квітня

Колишній президент США Білл Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках.

Він висловив припущення, що в іншому разі Росія могла б не здійснити повномасштабне вторгнення проти України.

– Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це, якби Україна все ще мала свою зброю, – сказав він.

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00:11 - 05 квітня

Навчання українських військових на американських танках M1-A1 Abrams розпочнеться “відносно скоро”.

Про це пише CNN з посиланням на слова високопоставленого представника Міноборони США.

– Навчання на Абрамсах ще не розпочалися. Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, але я очікую, що це станеться відносно скоро, – сказав чиновник під час брифінгу.

За словами посадовця, з початку російського вторгнення Сполучені Штати підготували понад 7 тис. українських військових.

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