Військова допомога від США та авіаудар по Чернігівщині: що відбувається на 406-ту добу війни (онлайн)
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 млрд.
Російські окупанти з винищувачів Су-35 скинули дві авіабомби на село Печенюги Чернігівської області, внаслідок чого загорілися приватний будинок та господарські споруди.
Президента Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО у Вільнюсі, повідомив Єнс Столтенберг.
Ірина Верещук радить українцям виїхати з тимчасово окупованих територій до третіх країн.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в липні у Вільнюсі.
– Сильна незалежна Україна є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому Вільнюському саміті в липні, – сказав Столтенберг.
Колишній президент США Білл Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках.
Він висловив припущення, що в іншому разі Росія могла б не здійснити повномасштабне вторгнення проти України.
– Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це, якби Україна все ще мала свою зброю, – сказав він.
Навчання українських військових на американських танках M1-A1 Abrams розпочнеться “відносно скоро”.
Про це пише CNN з посиланням на слова високопоставленого представника Міноборони США.
– Навчання на Абрамсах ще не розпочалися. Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, але я очікую, що це станеться відносно скоро, – сказав чиновник під час брифінгу.
За словами посадовця, з початку російського вторгнення Сполучені Штати підготували понад 7 тис. українських військових.