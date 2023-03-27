Зеленський показав гендиректору МАГАТЕ нещодавні пошкодження дамби Дніпровської ГЕС

Березень, 27 в 16:49

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідав Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Дніпровська гідроелектростанція є важливою частиною системи, яка підтримує ядерну безпеку Запорізької атомної електростанції, – написав Гроссі.

Президент України показав гендиректору МАГАТЕ нещодавні пошкодження дамби.

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Гроссі також розповів, що провів змістовний обмін думками з українським президентом щодо захисту Запорізької АЕС та її персоналу.

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. @ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023

Напередодні МАГАТЕ повідомило, що цього тижня Гроссі здійснить візит на Запорізьку АЕС.

Зазначалося, що він хоче особисто оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою на ЗАЕС, а також відзначити нагальну необхідність захистити станцію на тлі військового конфлікту в Україні.

Цей візит стане другим приїздом Гроссі на ядерний об’єкт і першим відтоді, як 1 вересня минулого року він встановив постійну присутність експертів агентства на ЗАЕС.

Фото: Rafael Mariano Grossi