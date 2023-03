Зеленський показав гендиректору МАГАТЕ нещодавні пошкодження дамби Дніпровської ГЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідав Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Президент України показав гендиректору МАГАТЕ нещодавні пошкодження дамби.

Гроссі також розповів, що провів змістовний обмін думками з українським президентом щодо захисту Запорізької АЕС та її персоналу.

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. @ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023