Березень, 23 в 16:48

Угорщина не заарештовуватиме на своїй території російського диктатора Володимира Путіна, попри виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на його затримання.

Міністр кабінету міністрів Угорщини Гергель Гуляш заявив під час брифінгу, що міжнародний ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, скоєні в Україні, не має обов’язкової сили для Будапешту.

Він зазначив, що попри підписання та ратифікації Римського статуту Угорщиною, цей договір не було вбудовано в угорську правову систему й арешт суперечив би конституції країни.

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Минулої п’ятниці МКС у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за військові злочини в Україні.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортації та переміщення населення, зокрема дітей, з окупованої території України.

Раніше повідомлялося, що диктатора можуть затримати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут МКС.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Путіна заарештують, якщо він з’явиться на території ФРН. У Бразилії також заявили, що виконуватимуть рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Джерело: Telex