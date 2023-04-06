Зеленський у Варшаві та оборонна допомога Україні від Чехії та Польщі: 407-ма доба війни (онлайн)
Україна та Польща погодили важливий оборонний пакет, повідомив президент Володимир Зеленський;
Україна отримає військову допомогу від Чехії на $29 млн, заявила міністерка оборони Чехії;
У боях за Бахмут загинув диджей Apache;
У Генштабі повідомили, що ворог намагається взяти під повний контроль Бахмут. ЗСУ змогли збити вертоліт РФ Ка-52;
На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на зрадника Сівковича та ФСБ;
Болгарія визначила агресію Росії як безпосередню загрозу глобальному миру.
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