Зеленський у Варшаві та оборонна допомога Україні від Чехії та Польщі: 407-ма доба війни (онлайн)

Україна та Польща погодили важливий оборонний пакет, повідомив президент Володимир Зеленський;

Україна отримає військову допомогу від Чехії на $29 млн, заявила міністерка оборони Чехії;

У боях за Бахмут загинув диджей Apache;

У Генштабі повідомили, що ворог намагається взяти під повний контроль Бахмут. ЗСУ змогли збити вертоліт РФ Ка-52;

На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на зрадника Сівковича та ФСБ;

Болгарія визначила агресію Росії як безпосередню загрозу глобальному миру.