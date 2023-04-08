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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Російські паспорти у священників УПЦ МП та обстріл окупантами Херсонщини: 409-а доба війни (онлайн)

Російські паспорти у священників УПЦ МП та обстріл окупантами Херсонщини: 409-а доба війни (онлайн)

Журналісти знайшли російські паспорти у предстоятеля УПЦ МП Онуфрія та ще понад 20 священників;

У Швеції заарештували колишнього командира ПВК Вагнера Андрія Медведєва;

Україна пропонувала Росії обміняти полонених мусульман до Рамадану, але отримала відмову, повідомили в Офісі президента;

Знайдено застреленим керівника прикордонної застави на Волині;

Окупанти викрали ще чотирьох працівників ЗАЕС та вивезли в невідомому напрямку;

Під обстріл росіян на Херсонщині потрапили два медики швидкої.

 

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