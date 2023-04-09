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У Мелітополі почастішали вибухи, серед окупантів та колаборантів наростає паніка – Федоров

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова» Валентина Летяк редакторка стрічки

За два тижні на тимчасово окупованих територіях Запорізької області знищено понад 15 розташувань окупантів, зокрема сім – у Мелітополі. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив мер Мелітополя Іван Федоров, коментуючи ведучому ICTV Вадиму Карп’яку збільшення вибухів у місті.

– Найчастіше ворог не зміг простежити за технікою безпеки на аеродромі в Мелітополі, куди він протягом трьох днів звозив військове обладнання та боєприпаси. Така сама ситуація і на території депо, де було кілька вибухів за два тижні, – уточнив він.

За його словами, одразу після цих вибухів колаборанти почали виходити на зв’язок з українськими силовими структурами та місцевою владою, щоб розповісти, хто безпосередньо керує тепловозами та електровозами, які завозять військову техніку та боєприпаси, тому тепер це сполучення майже закрито.

– Тобто колаборанти також у паніці, вони бояться. Я впевнений, що ворог і далі не зможе стежити за своєю технікою. Окрім того, за два тижні дев’ять колаборантів лише з Мелітопольського району отримали заочні підозри від СБУ, – додав Федоров.

Він також нагадав про вибухи автівок зрадників, тому частина з перебувають на лікуванні у Криму або ж просто втекли на тимчасово окупований півострів.

– До того ж самі вороги почали їх замінювати. За цей період росіяни змінили чотирьох гауляйтерів у Якимівці, Кирилівці, Приазовському та Костянтинівці на своїх…Ми бачимо, як наростає паніка. Щонайменше в трьох населених пунктах навколо Мелітополя проводилися наради з підготовки до евакуації. І це стосується також Василівки, Токмака та Молочанська, – підсумував мер Мелітополя.

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Окупанти 4 дні звозили туди техніку: Федоров розповів про вибухи у Мелітополі та районі

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