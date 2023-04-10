У Бахмуті ворог перейшов до сирійської тактики випаленої землі – Сирський

Квітень, 10 в 9:29

На Бахмутському напрямку російські війська знищують будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії, проте оборона триває і ситуація контрольована.

Про це заявив командувач Східного угруповання військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, який напередодні відвідав найгарячіші ділянки фронту.

– Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої сирійської тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована, – наголосив генерал.

На передовій Сирський заслухав командирів військових частин та угруповань щодо ходу оборони, на місці ухвалив оперативні рішення та поставив завдання, а також відзначив найкращих бійців нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.

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Фото: Military Media Center