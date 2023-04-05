На Херсонщині заборонили відвідувати кладовища та обмежили проведення богослужінь на Великдень

Квітень, 04 в 22:22

На Великодні свята у Херсонській області діятиме заборона на відвідування кладовищ і проведення богослужінь під час комендантської години.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

– Рада з безпеки і оборони Херсонської області ухвалила рішення про заборону відвідування кладовищ і місць поховань, а також заборону на проведення богослужінь у період комендантської години та скупчення людей під час Великодніх свят, – сказав він.

За його словами, перше рішення зумовлене мінною небезпекою, а друге – ризиком ворожих ударів авіацією або важкою артилерією.

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Крім того, Прокудін повідомив про заборону на в’їзд родин із дітьми до низки населених пунктів, які перебувають у безпосередній близькості до лінії зіткнення, через загрозу постійних обстрілів.

Зокрема, він назвав Кизимис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерку, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівку, Придніпровське та інші населені пункти.

Також Рада з безпеки і оборони ухвалила рішення ще на місяць продовжити дозвіл на продаж алкоголю. Тобто в Херсонській області до 15 травня алкоголь продаватимуть із 10:00 до 15:00.