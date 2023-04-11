У Херсоні вчетверте за добу пролунали вибухи
У Херсоні знову пролунали вибухи.
Про це пишуть у місцевих пабліках.
Зазначається, що о 16:54 було помічено ворожий БпЛА на околицях міста, а о 17:30 було чутно вибухи у Херсоні.
Нагадаємо, що уночі 11 квітня у Херсоні прогриміли потужні вибухи. Гучні звуки сколихнули місто о першій ночі та четвертій годині ранку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 412-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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