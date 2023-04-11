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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Херсоні вчетверте за добу пролунали вибухи

У Херсоні вчетверте за добу пролунали вибухи

У Херсоні знову пролунали вибухи.

Про це пишуть у місцевих пабліках.

Зазначається, що о 16:54 було помічено ворожий БпЛА на околицях міста, а о 17:30 було чутно вибухи у Херсоні.

Нагадаємо, що уночі 11 квітня у Херсоні прогриміли потужні вибухи. Гучні звуки сколихнули місто о першій ночі та четвертій годині ранку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 412-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Російська агресія, Херсон
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