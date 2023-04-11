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Україна має чим здивувати російські військові кораблі, які перебувають в Чорному морі. Проте деякі деталі зараз не можна розкривати, оскільки не все відомо ворогу.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, українські військові незабаром влаштують неприємний сюрприз російським окупантам.