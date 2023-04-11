Бої у Бахмуті й удар РФ з безпілотника на Херсонщині: що відбувається на 412 добу війни (онлайн)
Міністр оборони Олексій Резніков запросив іноземних пілотів бойових винищувачів F-16 приїхати працювати в Україну.
Україні вдалося повернути додому 100 наших захисників. Серед них є оборонці Маріуполя, Азовсталі, Гостомеля.
До початку літа Данія планує передати Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar та перші танки Leopard-1.
Колишнього очільника Фонду держмайна України Дмитра Сенниченка оголосили у розшук, повідомляє Національне антикорупційне бюро.
Верховна Рада повернула 30 тисяч грн доплат українським військовим.
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вирішив балотуватися на другий термін.
У Рівненській області заборонили діяльність УПЦ МП — це було рішення обласної ради.
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