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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Бої у Бахмуті й удар РФ з безпілотника на Херсонщині: що відбувається на 412 добу війни (онлайн)

Бої у Бахмуті й удар РФ з безпілотника на Херсонщині: що відбувається на 412 добу війни (онлайн)

Міністр оборони Олексій Резніков запросив іноземних пілотів бойових винищувачів F-16 приїхати працювати в Україну.

Україні вдалося повернути додому 100 наших захисників. Серед них є оборонці Маріуполя, Азовсталі, Гостомеля.

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01:00 - 11 квітня

Україна має чим здивувати російські військові кораблі, які перебувають в Чорному морі. Проте деякі деталі зараз не можна розкривати, оскільки не все відомо ворогу.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, українські військові незабаром влаштують неприємний сюрприз російським окупантам.

запуск ракет з моря

Фото: Getty Images

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00:30 - 11 квітня

В одному з населених пунктів Бериславської громади росіяни відкрили вогонь по човну з мирними людьми.

Як повідомили у Херсонській ОВА, 20-річний чоловік та 20-річна жінка, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, спробували вийти на човні в затоку.

Плавзасіб атакували окупанти, скинувши з безпілотника розривну гранату.

Люди у човні отримали тяжкі поранення. Постраждалих до лікарні доставили військові. Нині медики надають їм необхідну допомогу.

іранські Shahed

Фото: Depositphotos

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00:25 - 11 квітня

У Міністерстві оборони США намагаються визначити масштаби начебто витоку секретної інформації, про який стало відомо нещодавно.

Про це заявив помічник міністра оборони США Кріс Мігер. За його словами, публікація документів в інтернеті – це дуже серйозна загроза національній безпеці, яка може сприяти поширенню дезінформації.

Пентагон

Фото: Depositphotos

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00:24 - 11 квітня

Злиті в мережу секретні документи Пентагону, в яких нібито містилася інформація про контрнаступ ЗСУ, не вплинуть на допомогу Україні з боку США.

Про це під час брифінгу повідомив заступник спікера Державного департаменту США Ведант Патель.

– Ми надалі забезпечуватимемо підтримку України на тлі жорстокої агресії Росії стільки, скільки потрібно, – зазначив він, коментуючи можливість впливу “зливу” документів на поточні операції в Україні.

війна в Україні, українські військові

Фото: Генштаб ЗСУ

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