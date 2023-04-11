Неспокійна ніч у Херсоні: у місті прогриміли потужні вибухи

Квітень, 11 в 6:03

Уночі 11 квітня в Херсоні прогриміли потужні вибухи.

Гучні звуки сколихнули місто о першій ночі та четвертій годині ранку, повідомляють місцеві Telegram-спільноти.

За свідченнями очевидців, ворог обстрілював місто із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

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Нічний обстріл регіону та обласного центру зокрема в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини підтвердила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Наслідки обстрілу, каже Наталія Гуменюк, уточнюються.

– Я хочу нагадати всім, що, коли працює ворожа артилерія чи авіація, не можна відразу сповіщати про місця влучань, тому що це дійсно орієнтує ворога, – наголошує керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Попри те, що тактикою ворога є килимовий обстріл (тобто невибірковий, – Ред.), окупанти, додає Наталія Гуменюк, все ж таки вишукують об’єкти, які завдадуть максимальної шкоди.

– Тому треба треба пам’ятати про норму висвітлення не менше ніж за три години, – зауважує керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 412-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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