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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Страта українського військового. СБУ розпочала розслідування воєнного злочину

СБУ
Фото: Depositphotos

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування воєнного злочину де російські військові жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. 

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

– Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання, – підкреслив голова СБУ Василь Малюк

Нагадаємо, вчора в мережі з’явилось відео з обезголовленням, ймовірно, українського військового.

На відео, яке триває півтори хвилини, можна побачити, як люди у військовій формі з білими стрічками (знак, який використовують окупанти для ідентифікації своїх військ в Україні) обезголовлюють живу людину, яка має форму з українськими знаками розпізнавання.

Наразі Факти ICTV не можуть підтвердити справжність ролика і не публікують на нього посилань.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Смерть, Страта
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