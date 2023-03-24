Березень, 24 в 15:06

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала страти щонайменше 15 українських військовополонених, які здійснили російські окупанти.

Про це розповіла сьогодні на пресконференції голова місії Матильда Богнер, презентуючи відповідну доповідь.

– Ми глибоко занепокоєні свавільними стратами 15 українських військовополонених після їхнього захоплення ЗС РФ у полон. Військові ПВК Вагнера здійснили 11 із таких страт, – зазначила вона.

Згідно з доповіддю, із 203 опитаних українських військовополонених 67% потрапили до рук військ РФ після того, як командири домовилися про здавання в полон. Більшість полонених перед інтернуванням (тобто доставленням до місць утримання) зазнавали катувань або жорстокого поводження.

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– Військовослужбовці ЗС РФ і працівники ФСБ катували їх та жорстоко поводилися з ними, щоб отримати військову інформацію, залякати чи принизити, або ж для помсти. Катування включали побиття, застосування електричного струму, в деяких випадках завдання вогнепальних чи колотих поранень кінцівок. Поширеним явищем була імітація страти, – повідомила Богнер.

Місія ООН зафіксувала випадок, коли один із військовополонених помер від зазнаних травм через кілька годин після катувань.

Матильда Богнер назвала умови тримання під вартою багатьох українських військовополонених “шокуючими”. Один із українців розповів представникам ООН, що окупанти давали їжу, “якої вистачало лише для того, щоб не вмерти”. А доступ до меддопомоги часто був недостатнім або його взагалі не було.

Зокрема, зафіксовано випадок, коли п’ятеро українських військовополонених померли під час інтернування через брак меддопомоги.

– Кількість задокументованих випадків катування і жорстокого поводження під час інтернування в пенітенціарних установах шокує. Понад 84% осіб зазнавали такого поводження. Працівники цих установ піддавали військовополонених так званим “вітальним побиттям” після їхнього прибуття. Регулярно били, катували електричним струмом під час перевірок у камерах чи прогулянок територією установ, – додала Богнер.

Вона уточнила, що саме представники РФ систематично застосовували таку практику, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, Моніторингова місія ООН заявила про фіксацію страт 25 російських військовополонених.

– Ми глибоко занепокоєні зафіксованими нами довільними стратами до 25 російських військовополонених та осіб, які припинили участь у військових діях, що були вчинені ЗСУ. Часто це відбувалося одразу після захоплення в полон на полі бою. Хоча нам відомо, що органи влади України розпочали розслідування п’яти випадків, що охоплює 22 жертви, ми не маємо даних про жодні судові провадження, – заявила Богнер.

За її словами, майже половина з 229 військовополонених РФ, з якими спілкувалися члени Місії ООН, розповідали “про жорстоке поводження” з ними. Більшість таких випадків відбувалися на перших етапах затримання та допиту.

Богнер також зазначила, що Україна надала безперешкодний конфіденційний доступ до місць утримання російських військовополонених. Росія, зі свого боку, до українських військовополонених нікого не пропустила. Тож представники ООН провели конфіденційні інтерв’ю з визволеними з полону українцями.

Нещодавно Україну та світ сколихнуло та обурило відео, на якому російські окупанти жорстоко розстріляли українського військового Олександра Мацієвського після слів Слава Україні.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському.

Джерело: Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні