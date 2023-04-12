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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Суміш правди та брехні: Резніков про витік секретних матеріалів США

Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Злиті документи Пентагону містять дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності.

Про це повідомив голова Міноборони України Олексій Резніков.

– А інформація, яка відповідає дійсності, втратила свою актуальність. Тож це суміш правди та брехні, сказав міністр.

На думку Резнікова, витік був навмисною спробою посварити союзників Києва.

– Мета цієї роботи – знизити рівень довіри серед (наших. – Ред.) партнерів, особливо США та інших країн, і для мене це цілком очевидно та зрозуміло, – каже він.

Нагадаємо, на початку квітня видання The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує появу у деяких соцмережах нібито засекречених військових документів з планами США і НАТО щодо посилення української армії напередодні контрнаступу.

А секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що частина інформації в документах США, витік яких стався нещодавно, “зовсім не є секретною”.

Джерело: Reuters
Війна в Україні, Олексій Резніков, Пентагон, США
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