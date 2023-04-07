Квітень, 07 в 7:40

Засекречені військові документи, в яких детально описуються плани США і НАТО щодо озброєння ЗСУ перед запланованим контрнаступом, були опубліковані в соціальних мережах.

Зараз Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з’явилися у Twitter і Telegram – платформі з більш ніж пів мільярдом користувачів, широко доступній у Росії.

Військові аналітики заявили, що документи були змінені в деяких частинах, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військ.

Зараз дивляться

Внесення змін до документів може свідчити про спробу Кремля поширити дезінформацію.

Розкриття інформації в оригінальних документах щодо постачання озброєння, чисельності військ і батальйонів, а також інших планів, є загрозою надання допомоги Україні.

Представники Байдена активно працювали над тим, щоб видалити документи із загального доступу, але станом на вечір четверга не досягли успіху.

Варто зазначити, що в документах немає конкретних планів бойових дій, наприклад, як, коли і де Україна має намір почати наступ.

Документи п’ятитижневої давності. Вони являють собою американське та українське розуміння ситуації станом на 1 березня і на те, що може знадобитися ЗСУ для проведення контрнаступу.

У документах згадується швидкість витрачання HIMARS боєприпасів. Пентагон не повідомляв публічно, як швидко ЗСУ використовують боєприпаси HIMARS; а ось у документах є ця інформація.

Аналітики вважають, що досить складно оцінити вплив оприлюднення документів на фронтові бої зараз і в найближчі місяці.

– Незалежно від того, чи є ці документи справжніми, чи ні, люди повинні з обережністю ставитися до всього, що публікується російськими джерелами, – сказав Майкл Кофман, директор з вивчення Росії в CNA, дослідницькому інституті в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Наприклад, на одному зі слайдів ідеться, що загинуло від 16 000 до 17 500 російських солдатів, тоді як в Україні загинуло до 71 500 військовослужбовців.

За оцінками Пентагону та інших аналітиків, Росія зазнала набагато більших втрат: близько 200 000 вбитих і поранених, а Україна – понад 100 000 вбитих і поранених.