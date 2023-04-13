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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна в ООН назвала цинічним головування РФ в Радбезі на тлі страти воїна ЗСУ

Україна в ООН назвала цинічним головування РФ в Радбезі на тлі страти воїна ЗСУ
Фото: Getty Images

Постійне представництво України при Організації Об’єднаних Націй заявило, що головування Росії у Раді безпеки та жорстока страта військовополоненого просто цинічно та знижує авторитет Радбезу.

Про це повідомило Постійне представництво України при ООН на своїй сторінці у Twitter.

– На тлі обурливого злочину, головування Російської Федерації у Раді безпеки ООН виглядає вкрай цинічним і шкодить авторитету та можливостям цього органу. Країна, яку Генеральна асамблея ООН визнала державою-агресором, країна, яка продовжує вчиняти злочини агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, не повинна керувати діяльністю органу ООН, на який покладено першочергові функції – відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки, – йдеться у заяві.

Постійне представництво України в ООН закликало Організацію перевірити Росію на відповідність Статуту організації, оскільки дії РФ несумісні “з поняттям “миролюбна держава” у значенні статті 4″.

У постпредставництві наголосили, що РФ свідомо реалізує політику тортур, насильства, катування, умисного вбивства полонених військових і цивільних українців.

– Ми приголомшені жахливим відео, де російські солдати обезголовлюють українського військовополоненого. Позуючи на камеру, російські кати з особливим цинізмом позбавляють життя людини. Цей моторошний інцидент лише зміцнив нашу рішучість притягнути до відповідальності всіх причетних до вчинення жахливих злочинів в Україні, включно з найвищим керівництвом Російської Федерації та безпосередніми виконавцями, – йдеться у заяві.

Постійно представництво також назвало поводження росіян грубим порушенням Женевських конвенцій і воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Відео, на якому окупанти стратили українського військовополоненого поширилось у мережі ввечері 11 квітня.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста з вимогою, щоб росіяни понесли відповідальність за страту українського бійця.

Війна в Україні, ООН, Росія
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