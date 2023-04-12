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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Омбудсман звернувся до ООН та МКЧХ з вимогою покарати РФ за страту українського бійця

Омбудсман звернувся до ООН та МКЧХ з вимогою покарати РФ за страту українського бійця
Фото: УНІАН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста з вимогою, щоб росіяни понесли відповідальність за страту українського полоненого.

Про це він написав у Telegram.

Омбудсман зазначив, що звернувся з листами до Верховного Комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні, Генерального Секретаря ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Він також закликав зафіксувати цей злочин у всіх звітах міжнародних організацій.

– Вимагаю, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини, – йдеться у повідомленні.

За словами Лубінця, він розіслав відео страти колегам омбудсманам світу з проханням, щоб вони у своїх країнах продовжували лобіювати питання підтримки України, а також, щоб парламенти країн визнавали Росію країною-терористкою, а російську агресію – геноцидом українського народу.

Відео зі стратою українського військовополоненого почало поширюватись у мережі увечері 11 квітня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ці моторошні кадри є свідченням того, що Росія намагається зробити звичку знищувати життя новою нормою. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з ООН.

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Джерело: Дмитро Лубінець

Війна в Україні, Воєнні злочини, Дмитро Лубінець, ООН, Червоний Хрест
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