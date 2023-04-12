У соцмережах активно поширюється відео з обезголовленням, ймовірно, українського військового.

Відео почало поширюватись ввечері 11 квітня.

На відео, яке триває півтори хвилини, можна побачити, як люди з військовою формою з білими стрічками (знак, що використовують окупанти для ідентифікації своїх військ в Україні) обезголовлюють живу людину, яка має форму з українськими знаками розпізнавання.

Наразі Факти ICTV не можуть підтвердити справжність ролика і не публікує на нього посилань.

Обличчя людей на відео закриті масками. Російський військовий, який веде переговори по рації, віддає вказівки другому, щоб той “активніше” відрізав голову людині та каже “ти що, ніколи голови не різав?”.

На записі також можна побачити, як двоє людей демонструють у камеру бронежилет-розвантаження з українськими відзнаками. На формі людини, яку страчують, видно жовту стрічку (її, як правило, у російсько-українській війні використовують Збройні сили України).

На відео можна побачити яскраво зелену траву та листя, що може свідчити, що відео могло бути записано деякий час тому.

Реакція

Після розголошення інформації про відео в соцмережах керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у своїх соціальних мережах: “За все буде відповідь і відповідальність”.

Він не уточнив, щодо чого були написана ця фраза, втім, судячи з усього, це може бути відповіддю на появу відео з убивством.

Захисника Азовсталі Микола Кущ із позивним Фрост у своєму Telegram-каналі написав, що “Я гадаю, потрібні висновки, про те з ким ми воюємо і як з таким лайном треба чинити, кожен сам здатний зробити. Кара настигне кожного, і навіть те що відбувається на відео, для них буде здаватись милістю”.

Інші звірства росіян

Нагадаємо, 6 березня у соцмережах з’явилося відео з розстрілом військовополоненого українця, який сказав в очі вбивцям “Слава Україні”. Як з’ясувалось згодом, загиблим героєм виявився Снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

До цього були зафіксовані й інші страти українських військовополонених, що росіяни самі фільмували на камеру. Так, у 2022 році окупаційні війська РФ опублікували в соцмережах відео, де канцелярським ножем відрізають геніталії, а потім вбивають українського військовополоненого.

Перед повномасштабним вторгненням в Україну російські військові також сталі відомі своїми звірствами, переважну більшість яких вони самостійно публікували в Сирії. Там російські військові, зокрема найманці з ПВК Вагнера, фільмували, як відрізають сирійцям голови та кінцівки.

Фото: ГУР

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